FUTBOL
L’Atlètic Escaldes, campió de la Supercopa Engas als penals
L’Atlètic Escaldes va aixecar el primer títol de la temporada després de superar l’Inter Escaldes a la tanda de penals en la final de la Supercopa Engas, disputada a l’Estadi de la FAF. El partit va ser intens i igualat, amb alternatives constants i un marcador que va reflectir un 2 a 2 en el temps reglamentari i el triomf dels de Dani Luque des dels onze metres.
L’Atlètic va colpejar primer gràcies a un xut ras i col·locat de Valero al minut 15, però l’Inter ja havia tingut opcions d’haver-se avançat abans d’empatar, perquè ja al minut 2 Muguruza havia desaprofitat un penal. Al 33 va igualar el duel amb una diana de Faysal, novament des dels onze metres, en un llançament que Marinovic va arribar a tocar sense poder evitar el gol. La segona part va començar amb domini de l’equip de Felip Ortiz i, al minut 50, novament Faysal va aprofitar una assistència precisa de Pedja per girar el marcador i situar el 2 a 1. La reacció de l’Atlètic va ser immediata i només dos minuts més tard, Domi Berlanga va resoldre amb qualitat dins l’àrea una centrada de Yeray que havia quedat morta després d’un rebuig i va establir el 2 a 2 definitiu. Així, la final es va decidir a la tanda de penals.