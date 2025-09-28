FUTBOL
Denúncia del Sant Julià per jugadors irregulars
L’entitat alerta que n’hi hauria 88 entrenant-se sense permís
Després de quedar fora de la Lliga Grup Pirineu, la UE Sant Julià ha presentat una denúncia davant d’Inspecció de Treball en què alerta que fins a 88 futbolistes s’estarien entrenant des del mes de juliol sense disposar d’autorització de residència ni de treball. L’escrit posa el focus en la situació laboral dels jugadors, tot recordant que la normativa tipifica com a infracció lleu treballar sense permís i com a molt greu facilitar feina a qui no té la documentació requerida. La denúncia descriu que aquests futbolistes, tot i no tenir l’autorització administrativa en regla, haurien començat les activitats de pretemporada al juliol, amb entrenaments diaris i partits de cap de setmana. En aquest marc, la FAF és esmentada només en la mesura que actua com a responsable de la competició i de les instal·lacions on s’haurien produït els entrenaments. Tot això mentre s’espera l’obertura d’una nova quota específica per a 70 futbolistes, que entrarà en vigor dilluns que ve.
Aquest moviment arriba després que el comitè d’Apel·lació rebutgés la inscripció del Sant Julià a la Segona divisió 2025-26, una decisió que ha deixat el club fora de competició.
L’entitat defensa que havia aparaulat l’arribada de 16 jugadors, però que no ha estat possible per l’esgotament de les quotes d’immigració, i assegura que compleix amb la CASS. Des del club s’adverteix que, si s’acaben confirmant irregularitats, el cas podria traslladar-se també a instàncies internacionals com la UEFA o la FIFA.