MOTOCICLISME
Cardelús acaba setè a la primera cursa de Motorland
Xavi Cardelús va protagonitzar ahir una gran actuació al Campionat del Món de Supersport, en què va acabar a la setena posició a la primera cursa del cap de setmana disputada al circuit de Motorland. Sortint des del 14è lloc de la graella, el pilot andorrà de l’Orelac Verdnatura va remuntar ràpidament fins a situar-se dins del grup capdavanter. Durant bona part de la cursa, va rodar al ritme dels líders i fins i tot va lluitar per la sisena plaça. Finalment, el desgast del pneumàtic posterior a l’última volta el va relegar al setè lloc. “Estic força content amb la cursa i el resultat perquè hem fet una molt bona remuntada. Sabíem que el ritme era bo i així s’ha confirmat”, va valorar Cardelús, que a la classificació provisional del Campionat ha millorat dues posicions i ara ocupa el 14è lloc amb 73 punts.
El pilot andorrà sortirà avui des de la tercera fila de la graella en la segona cursa (12.35 h) del cap de setmana a Motorland.