BÀSQUET
Victòria amb deures (86-85)
Un MoraBanc amb moltes arestes tanca la pretemporada amb un triomf ajustadíssim davant el Baxi Manresa
El MoraBanc va tancar ahir la pretemporada tal com la va començar, amb victòria i davant el mateix rival, un Baxi Manresa que va tornar a topar amb la intensitat i l’ordre dels de Joan Plaza, sobretot als dos primers quarts, i amb un solvent Pustovyi, que va signar 17 punts (86-85).
El Trofeu Andorra la Vella va ser més que un amistós de cloenda, va ser un assaig general, un termòmetre per mesurar la temperatura d’un equip que sembla necessitar un pèl de temps per arribar a l’estrena de lliga amb les idees clares i la convicció intacta, i amb alguns dubtes lògics que generen les derrotes encara que es tractin d’assajos de preparació. L’arrencada, vibrant, va ser tota una declaració d’intencions: domini a la pintura amb un Pustovyi imponent sota el cèrcol (10 punts a la primera part), punts d’ofici d’Yves Pons (7) i també d’Evans (7), i un parcial de 9 a 2, que va engrescar els més de 600 espectadors que es van apropar a la bombonera, per tancar el primer quart amb avantatge (25-17). El ritme no va decaure en el segon quart. L’equip, endollat, va ampliar la nòmina de recursos ofensius amb l’aparició d’Udeze (6 punts al descans), el múscul que va mantenir el MoraBanc a velocitat alta. Kuric, amb la seva mà privilegiada, i el jove Ganal, descarat i sense complexos, van sumar minuts de confiança per a un bloc que va arribar a la màxima diferència de +15 (46-31). Tot plegat, amb respostes puntuals d’un Manresa que es mantenia dins de partit gràcies als punts d’Olinde (9) i Plummer (6), però sense capacitat real de frenar la inèrcia tricolor. El descans va arribar amb un 52 a 40 que sonava a missatge i que emetia sensacions falagueres per afrontar la tornada de vestidors. A la represa, el Baxi Manresa va fer un pas endavant i va voler obrir finestres en un partit que fins aleshores havia estat dominat per l’ofici del MoraBanc. Olinde, una altra vegada far, va encendre el camí i amb l’ajuda de Reyes i Steinbecks va retallar la diferència fins als sis punts (63-57). El duel va perdre fluïdesa: el ritme es va esllanguir, les errades es van acumular i les faltes van convertir el tercer quart en un escenari farragós, on al MoraBanc li va costar més sostenir-se (68-64). La mànega definitiva va ser un exercici d’anades i tornades, amb el MoraBanc intentant imposar criteri i assegurar el trofeu. A 2’17” del final, el +9 (86-77) semblava definitiu, però el Manresa amb un parcial de 0 a 8 i el tir lliure errat per Olinde van evitar una pròrroga amenaçadora.