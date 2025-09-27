FUTBOL
A Santander sense renunciar a res
El Racing posarà a prova un sorprenent FC Andorra que vol seguir fent camí a El Sardinero
L’FC Andorra afronta aquesta tarda una de les cites més exigents de la temporada, amb la visita al Racing de Santander a El Sardinero (18.30 h), un dels estadis amb més història i glamur de la categoria. Tot i sumar dos partits sense guanyar, els càntabres arriben al duel en plena forma, sense dubtes i amb l’aval de ser un dels equips més golejadors de la Segona Divisió.
Els homes d’Ibai Gómez arriben a la cita després de l’empat contra el Mirandés, però amb la voluntat de no renunciar a res a Santander: “Ens enfrontem a un dels millors rivals de la categoria, que fa anys que treballa per assolir l’ascens. Els respectem molt, però no tenim gens de por i viatgem amb tota la il·lusió del món per intentar obtenir els tres punts.” El Racing destaca per la seva capacitat ofensiva, especialment en l’últim terç del camp, i Ibai ho té clar: “En aquesta zona és, probablement, el millor equip de la categoria. Té jugadors diferencials com ara Vicente, Andrés o Villalibre, i molta efectivitat de cara a porteria. Nosaltres haurem de defensar bé aquestes situacions i saber adaptar-nos al context del partit.” Tot i reconèixer les virtuts del rival, el tècnic tricolor va defensar la identitat del seu equip: “Som molt millor conjunt que el dia de l’Eibar perquè seguim creixent. Tenim eines per sortir de les pressions altes i confiem molt en el nostre joc. No anem amb por a cap camp i volem ser fidels a la nostra proposta.” Per al tècnic tricolor, jugar a El Sardinero és una oportunitat de creixement per a la plantilla. “Els he dit als jugadors que beneïda pressió perquè tots volem jugar en ambients així. El que passi a fora ens ha de motivar i el que passi dins del camp depèn de nosaltres. Hem de sortir a gaudir i a competir sense complexos”, va remarcar. Cerdà segueix sent l’única absència per lesió i, a més, Ibai encara no pot introduir als seus plans Efe Akman i Merquelanz per qüestions burocràtiques. Al Racing no hi seran Arana ni Peio Canales, i Gustavo Puerta, dubte per lesió, ha entrat a la convocatòria.