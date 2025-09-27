ESQUÍ
La FIS ratifica el calendari de la temporada vinent
La reunió tècnica de tardor de la FIS, celebrada aquesta setmana a Zúric, ha ratificat el calendari de la temporada 2025-2026 i actualitzar normatives i protocols. La FAE hi ha estat present amb la seva delegació, així com representants del comitè organitzador de la Copa del Món de Soldeu-el Tarter 2026. A Andorra es mantenen les cites previstes: la Copa del Món femenina de velocitat a Soldeu-el Tarter (25 de febrer-1 de març), el Trofeu Borrufa (que es disputarà del 26 al 29 de gener) i el Campionat del Món de freeride a Ordino-Arcalís, de l’1 al 6 de febrer.