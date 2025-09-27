FC ANDORRA
Cop d'autoritat de l'FC Andorra a Santander (1-2)
Els gols de Lautaro i Álex Calvo permeten l'equip tricolor col·locar-se segon
El FC Andorra ha fet un pas endavant de maduresa i caràcter a El Sardinero, on ha superat el Racing de Santander (1-2) i s’ha situat en posicions d’ascens directe a Primera Divisió. L’equip d’Ibai Gómez ha demostrat que ja no és un convidat discret, sinó un protagonista amb ambició i confiança, capaç de reforçar l’etiqueta de revelació amb resultats de pes. El partit ha començat amb embranzida del conjunt càntabre, que ha disposat de les primeres ocasions. L’Andorra, però, ha respost amb seguretat i arribades clares, amb protagonisme per a Lautaro i un remat de Gael que ha fregat el gol. Abans del descans, Yaakobishvili ha sostingut l’equip amb una aturada de mèrit davant Jeremy. A la represa, un penal dubtós transformat per Lautaro ha avançat els tricolors (0-1). Tot i l’empat de Sangalli després d’una acció ràpida del Racing (1-1), l’Andorra no s’ha ensorrat i ha reaccionat amb determinació. Una jugada conduïda per Minsu ha acabat als peus d’Àlex Calvo, que ha marcat el definitiu 1-2 i ha segellat un triomf d’alt valor emocional i classificatori.
FITXA TÈCNICA
RÀCING, 1: Ezkieta, Mantilla, Javi Castro, Facu, Salinas, Aldasoro, Sergio Martínez, Sangalli, Jeremy, Íñigo Vicente i Andrés Martín.
FC ANDORRA, 2: Yaakobishvili, Carrique, Gael Alonso, Bombardó, Martí Vilà, S. Molina, Le Normand, Villahermosa, Lautaro, Minsu i Olabarrieta.
CANVIS: Villalibre per Mantilla (60’); Suleiman per Jeremy (60’); Maguette per Sergio Martínez (60’); Yeray per Aldasoro (83’) i Pablo Ramón per Facu (83’) -Ràcing-; Jastin per Olabarrieta (62’); Álex Calvo per Lautaro (62’); M. Domènech per Le Normand (62’); Imanol per Martí Vilà (73’) i Petxarromán per Carrique (80’) -FC Andorra-.
GOLS: 0-1, Lautaro, de penal (53’); 1-1, Sangalli (72’); 1-2, Àlex Calvo (74’)
ÀRBITRE: Eder Mallo (País Basc).
TARGETES: Groga a Sangalli, Andrés Martín, Íñigo Vicente -Ràcing-; Minsu, Sergio Molina, Petxarromán -FC Andorra-
ESTADI: Camps d’Sports del Sardinero, amb 19.896 espectadors.