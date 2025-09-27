MOTOCICLISME
Cardelús sortirà 14è després d’una Superpole exigent
Xavi Cardelús va tancar la jornada classificatòria de la 10a prova del Mundial de Supersport amb la 14a posició a la Superpole disputada ahir al circuit de Motorland. El pilot andorrà va arrencar la sessió amb molta solidesa i rapidesa, arribant a situar-se al quart lloc amb un registre d’1’’53’442, que millorava de seguida la seva volta ràpida de l’entrenament lliure del matí. Malgrat això, a les sortides posteriors a pista no va poder rebaixar més dècimes i va acabar cedint posicions fins al 14è lloc, tot i mantenir un ritme de cursa competitiu que el deixa amb bones sensacions per al cap de setmana.
A la sessió lliure del matí, Cardelús ja havia ofert mostres del seu potencial, marcant el quart millor temps (1’53’’542), a poc més de mig segon del millor registre del dia. El pilot andorrà de l’equip Orelac Verdnatura sortirà així des de la cinquena fila de la graella en la cursa d’avui a partir de les 12.35 hores.