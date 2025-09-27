CICLISME
Adrià Regada signa una notable 46a plaça a Ruanda
Adrià Regada va protagonizar una molt bona actuació al Campionat del Món sub 23, que s’esta celebrant a Kigali (Ruanda). De fet, el ciclista andorrà va aconseguir un dels millors registres d’un tricolor en un Mundial de l’especialitat, ja que, en una graella de sortida que comptava amb 121 participants, va finalitzar en la 46a posició, amb un temps de 4 h 13’26”, a 15’59” del guanyador, l’italià Mark Finn.
Regada, que milita a l’equip Caja Rural, va fer una cursa molt intel·ligent. Sabia que el circuit era dur i que amb el pas de les voltes anirien caient rivals i, per tant, l’objectiu era clar, treure’s l’espina clavada de l’any passat a Suïssa i aconseguir ser finisher. L’andorrà va tenir moments de tot, perquè els 164,6 quilòmetres de la prova van ser molt exigents. Bona prova d’això va ser que només van finalitzar 56 ciclistes, un fet que certifica el bon nivell dels que van aconseguir travessar la línia d’arribada, entre els quals el corredor de la FAC. Amb una mitjana de prop de 39 quilòmetres per hora, Regada va arrodonir un resultat que li va permetre acabar amb bon regust de boca i complir el primer objectiu.