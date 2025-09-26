TENNIS
Vicky Jiménez queda eliminada del Xina Open
Vicky Jiménez Kasintseva va quedar eliminada a la primera ronda del Xina Open després d’aconseguir accedir al quadre principal a través de la qualy. L’andorrana, actual número 109 del món, va cedir davant l’australiana Maya Joint, 36a del rànquing WTA, per un clar 6 a 3 i 6 a 2, en 1 hora i 15 minuts. Jiménez va començar el primer set amb força i va arribar a situar-se 1 a 2 després de trencar el servei de la seva rival. Però Joint va reaccionar amb autoritat i va encadenar quatre jocs seguits que van decantar la primera mànega. Al segon parcial, l’australiana, que ja va eliminar Vicky a l’US Open fa un mes, va imposar el seu ritme des del fons de pista, va pressionar constantment el servei de l’andorrana i va acabar resolent el set per 6 a 2. Tot i la derrota, el pas per la prèvia i accedir al quadre principal ha deixat un bon pòsit a Jiménez.