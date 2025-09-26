NATACIÓ ARTÍSTICA
El Sincronitzada Serradells es reforça amb la incorporació de Laura Amorós
El CN Sincronitzada Serradells inicia el curs amb la gran novetat de la incorporació de Laura Amorós, que oferirà sessions mensuals d’assessorament tècnic i que estrenarà col·laboració demà a la piscina del club. A més, l’entitat presenta un equip tècnic reforçat, amb Lara Alvarado (aleví), Alba Garcia (infantil), Natàlia Ferreiroa (júnior) i el suport de Ceci Núñez en la preparació física. El club també celebra un rècord d’inscripcions a l’escola, amb Zoe Palau i Berta Xampeny com a referents per a les noves nedadores, juntament amb les entrenadores titulades Ivanna Marenco i Vanesa Osuna.
El club celebra també un rècord d’inscrits a l’escola
La presidenta, Mercè Sanabre, destaca que “estem molt contents d’engegar una temporada amb tanta força. La col·laboració amb Laura Amorós i el reforç tècnic ens permetran créixer encara més, i el gran nombre de nedadores inscrites és un senyal clar que la sincronitzada desperta cada vegada més interès”.