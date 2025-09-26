ESQUÍ PARALPÍ
Puig prepara l’eslàlom amb nou material a Landgraff
Roger Puig ha tornat a calçar-se els esquís en una estada indoor a Landgraff (Països Baixos), on estarà fins avui. L’objectiu principal és adaptar-se al nou material d’eslàlom, treballant dobles sessions de dues hores i compartint entrenaments amb l’equip espanyol, on també hi ha l’Audrey Pascual en categoria sitting. Puig arriba a aquesta concentració després d’haver fet pretemporada física a Andorra i d’una estada a Ushuaia, i valora molt positivament les sensacions d’aquests primers dies. El calendari continuarà a l’octubre amb una nova estada a Wittenburg (Alemanya), abans de passar per l’SnowZone de Madrid (19-25 d’octubre) i per la glacera de Kaunertal (Àustria, 10-20 de novembre), on treballarà també el supergegant.
El debut oficial de la temporada està previst del 10 al 12 de desembre a Steinach am Brenner (Àustria), a la Copa del Món de supergegant, el mateix escenari de l’inici de l’any passat.