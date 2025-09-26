BÀSQUET
El MoraBanc afronta el darrer assaig abans de l’inici de la lliga
L’equip tricolor rep el Baxi Manresa al pavelló Toni Martí (20.00 h) en el Trofeu Andorra la Vella
El MoraBanc disputa aquest vespre el darrer partit de pretemporada davant el Baxi Manresa al pavelló Toni Martí (20.00 h), en el marc de la quarta edició del Trofeu Andorra la Vella. Serà el primer assaig davant l’afició tricolor i l’última oportunitat per calibrar l’estat de l’equip abans de l’inici de la Lliga Endesa, diumenge 5 d’octubre a la pista de l’UCAM Múrcia.
“És important que els nous coneguin les sensacions de jugar aquí”
El conjunt dirigit per Joan Plaza arriba al test després de cinc derrotes i una victòria en els partits preparatoris. L’únic triomf va arribar precisament contra el conjunt manresà al Torneig de Sant Julià de Vilatorta, mentre que la resta d’enfrontaments s’han saldat amb derrotes davant París Basketball, Hiopos Lleida, Barça i Joventut de Badalona. El director general, Francesc Solana, va destacar la importància del duel com a prova general abans de començar la competició oficial. “És l’últim assaig i tenia moltes ganes de jugar un partit a la bombonera. És important que els jugadors nous coneguin què és jugar aquí, encara que no sigui amb el pavelló ple. És clau per a les sensacions i per adaptar-se”, va subratllar. Malgrat els resultats discrets de la pretemporada, Solana fa una valoració positiva del treball de l’equip. “M’agrada la feina feta. Hem tingut una preparació intensa, amb molta càrrega, hem vist coses molt bones i aspectes a millorar. Els resultats de pretemporada serveixen de poc: el que compta són els de la Lliga i hem d’arribar a Múrcia tan preparats com sigui possible”, va assenyalar. Solana va tornar a situar l’objectiu en la permanència. “L’objectiu és guanyar 12 partits, la xifra que sempre posem com a límit, però sobretot ens hem de fer forts a casa”, i sobre l’estat físic de l’equip, el director general va confirmar que Stan Okoye evoluciona positivament de la lesió a la mà. “Vam valorar que no hi havia una exigència competitiva imminent i que el millor era no forçar. L’evolució és bona i la setmana vinent se li faran proves i esperem que pugui tornar abans del previst”, va cloure.
“M’agrada la feina feta i els resultats en pretemporada serveixen de ben poc”