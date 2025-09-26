COMUNICACIÓ
Els jocs guanyen el Lliteras
L’obra d’RTVA ‘Andorra 2005, 20 anys després’, dels Jocs dels Petits Estats, guanya la cinquena edició
El reportatge Andorra 2005, 20 anys després, una producció d’RTVA codirigida per Àlex Moldes i Ignasi Llobet, es van endur del cinquè Premi Àlex Lliteras de periodisme esportiu. L’obra, dotada amb 4.000 euros aportats pel Govern, recupera els testimonis dels Jocs dels Petits Estats celebrats a Andorra el 2005, coincidint amb la commemoració dels 20 anys i amb la celebració de la cita esportiva que aquest maig passat va tornar a portar l’esdeveniment al Principat.
Moldes va explicar el procés creatiu del projecte: “Quan va començar tot el projecte dels Jocs del 2025, una de les idees que van sorgir va ser aprofitar que feia 20 anys dels Jocs del 2005 i treballar amb l’arxiu d’RTVA. Quan començaves a mirar imatges era molt emocionant, perquè tots els protagonistes no havien vist aquell material des de feia dues dècades.” “Ha estat un treball intens, de recuperar històries i anècdotes que connecten amb la memòria col·lectiva del país”, va afegir Llobet. D’altra banda, l’accèssit, valorat en 1.000 euros, va ser per al documental Guardiola, el primer títol, dirigit pel periodista català Marc Marbà, produït per PimaxdosTV, emès a Betevé, i que reuneix 15 anys després la plantilla del Barça B que va dirigir Pep Guardiola en la seva primera experiència en una banqueta. Marbà va destacar que “som una productora petita, que ho hem fet amb un mitjà local i el que ens agrada més de tot això és poder reivindicar que als mitjans locals també podem fer productes de qualitat. El mateix Pep Guardiola ens ha ajudat a créixer amb aquest documental, igual que ell s’ha fet gran en aquests 15 anys”.
Primer guardó andorrà
Durant la cerimònia de lliurament del premi, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, va exposar que “sempre és especial recordar la figura de l’Àlex i aquest any és especial perquè, per primera vegada després de cinc edicions, el guardó és per a un treball fet des de casa nostra”. La ministra va subratllar que “aquests premis són especials perquè ens permeten recordar la figura de l’Àlex Lliteras i la feina que va fer com a periodista. Aquest any, el treball guanyador també ens permet parlar d’esports minoritaris, que són tan importants perquè ajuden a fomentar l’esport de base. És un bon moment per reivindicar els valors de l’esport dins de la societat”. Bonell també va destacar la bona resposta de la convocatòria: “El jurat ha tingut feina perquè hi havia treballs de molta qualitat [es van presentar vuit propostes] i això diu molt del prestigi que ja ha assolit aquest premi.”
L’acte també va servir per reconèixer la trajectòria de l’extenista Àlex Corretja, que va rebre el Premi Lliteras d’Honor, i que en els darrers anys s’ha consolidat com a comentarista de tennis en canals com Movistar+ i Eurosport. Corretja es va mostrar especialment emocionat: “Estic molt feliç i agraït. Em va sobtar que pensessin en mi, perquè jo no em considero periodista. Intento comunicar el millor que puc i, quan tens un reconeixement així, és bonic. El premi d’avui em fa quasi més il·lusió que un record d’una Copa Davis de fa 25 anys, perquè és un reconeixement molt actual.” L’exnúmero dos del món va assegurar que avui dia rep més elogis per la seva tasca de comunicador que pels seus èxits esportius: “Prefereixo que valorin el meu dia a dia actual, comentar i comunicar. Això em fa més il·lusió que recordar el que vaig guanyar fa gairebé tres dècades.”
Finalment, Corretja també va tenir unes paraules per a Vicky Jiménez: “És excepcional, una jugadora molt educada, disciplinada i amb molt de talent.”