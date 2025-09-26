CICLISME

El coll de la Gallina i el centre urbà, escenaris

Pogacar, Vingegaard, Roglic i Del Toro, protagonistes el 19 d’octubre

Presentació de la prova en el marc de la Vuelta.

Presentació de la prova en el marc de la Vuelta.SFGA

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

L’Andorra Cycling Masters ja té confirmats els seus escenaris i promet convertir-se en una cita històrica per al ciclisme mundial. El pròxim 19 d’octubre, quatre dels millors corredors del planeta –Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Primoz Roglic i Isaac Del Toro– es mesuraran en dues proves úniques que tindran lloc al coll de la Gallina i al centre urbà del país. Tot plegat s’enregistrarà per transformar-se en un docushow d’abast global que es podrà veure a final d’any a través de plataformes internacionals de continguts sota demanda.

La meta estarà situada a la plaça de l’Església d’Escaldes-Engordany

El primer repte serà una cronoescalada al coll de la Gallina i des de Bixessarri, els corredors afrontaran un traçat de 8,23 quilòmetres amb un desnivell positiu de més de 750 metres. Posteriorment, la competició es traslladarà a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, on es viurà un critèrium urbà obert al públic. La cursa arrencarà amb una sortida neutralitzada a la plaça del Consell General i es dirigirà cap a la plaça de la Rotonda, on se situarà l’arc de sortida oficial. La meta se situarà a la plaça de l’Església d’Escaldes-Engordany, al carrer Santa Anna.

tracking