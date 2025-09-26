CICLISME
El coll de la Gallina i el centre urbà, escenaris
Pogacar, Vingegaard, Roglic i Del Toro, protagonistes el 19 d’octubre
L’Andorra Cycling Masters ja té confirmats els seus escenaris i promet convertir-se en una cita històrica per al ciclisme mundial. El pròxim 19 d’octubre, quatre dels millors corredors del planeta –Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Primoz Roglic i Isaac Del Toro– es mesuraran en dues proves úniques que tindran lloc al coll de la Gallina i al centre urbà del país. Tot plegat s’enregistrarà per transformar-se en un docushow d’abast global que es podrà veure a final d’any a través de plataformes internacionals de continguts sota demanda.
La meta estarà situada a la plaça de l’Església d’Escaldes-Engordany
El primer repte serà una cronoescalada al coll de la Gallina i des de Bixessarri, els corredors afrontaran un traçat de 8,23 quilòmetres amb un desnivell positiu de més de 750 metres. Posteriorment, la competició es traslladarà a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, on es viurà un critèrium urbà obert al públic. La cursa arrencarà amb una sortida neutralitzada a la plaça del Consell General i es dirigirà cap a la plaça de la Rotonda, on se situarà l’arc de sortida oficial. La meta se situarà a la plaça de l’Església d’Escaldes-Engordany, al carrer Santa Anna.