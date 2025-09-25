Tenis
Vicky Jiménez, eliminada a la primera ronda del Xina Open
L'andorrana perd davant Maya Joint, la número 36 del món (3-6 i 2-6)
Vicky Jiménez Kasintseva ha quedat eliminada a la primera ronda del Xina Open després d'aconseguir accedir al quadre principal a través de la qualy. L’andorrana, actual número 109 del món, ha cedit davant l’australiana Maya Joint (36) per un clar 3-6 i 2-6 en 1 hora i 15 minuts. Jiménez ha començat el primer set amb força i ha arribat a situar-se 2-1 després de trencar el servei de la seva rival. Però Joint ha reaccionat amb autoritat i ha encadenat quatre jocs seguits que han decantat la primera màniga. Al segon parcial, l’australiana, que ja va eliminar Vicky a l'US Open fa un mes, ha imposat el seu ritme des del fons de pista, ha pressionat constantment el servei de l’andorrana i ha acabat resolent el set per 6-2. Tot i la derrota, el pas per la prèvia ha deixat un balanç positiu. El triomf contra Elsa Jacquemot a la prèvia ha confirmat el bon moment de Jiménez i li ha permès sumar punts importants per seguir apropant-se al top 100 mundial.