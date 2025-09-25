FUTBOL
La selecció femenina sub 17 enceta l’Europeu amb una derrota als Països Baixos
La selecció femenina sub 17 va debutar a la Lliga A del Campionat d’Europa amb derrota per 4 a 0 davant els Països Baixos a l’Sportpark de Bosk de Harkema. Les jugadores de Jordi Pujol van rebre el primer cop molt aviat, amb el gol d’Ulrike Mendes al minut 5, però, malgrat això, van saber resistir amb un treball defensiu intens fins al minut 80, quan el desgast físic va ser determinant i les neerlandeses van ampliar l’avantatge amb tres dianes en cinc minuts: Kyara Deitelzweig (80’), Van Dijk (82’) i Laman (85’). Andorra va formar amb Joana Babot a la porteria, Naroa Fernandes, Zoe Planagumà, Chloé Izquierdo, Diana Miranda, Noa Tesorero, Emma Warboys, Èlia Quílez, Emma Duró, Carla Ber i Ari Pernía. També van tenir minuts Laura Pereira, Anna Bos Gelabert i Edurne Canal. Dissabte, la selecció sub 17 disputarà el segon partit, contra la República Txeca a les 13.00 hores.