Comunicació
El reportatge sobre els Jocs dels Petits Estats guanya el cinquè Premi Àlex Lliteras
El guardó d'honor ha estat per l'ex tennista Àlex Corretja
El reportatge ‘Andorra 2005, 20 anys després’, produït per Ràdio i Televisió d’Andorra (RTVA) i codirigit per Àlex Moldes i Ignasi Llobet, ha estat guardonat amb el cinquè Premi Àlex Lliteras de periodisme esportiu, dotat amb 4.000 euros aportats pel Govern. El documental recupera els testimonis dels Jocs dels Petits Estats d’Europa de 2005, celebrats al Principat, coincidint amb la commemoració d’aquest mateix esdeveniment a Andorra aquest maig passat, vint anys després.
L’accèssit, valorat en 1.000 euros, ha estat per al documental ‘El primer títol de Guardiola’, dirigit per Marc Marbà, produït per PimaxdosTV i emès a Betevé.
La gala d’entrega ha comptat amb la participació de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, que ha destacat que el premi, més enllà de reconèixer el rigor i la passió dels professionals, també "posa en valor el periodisme que no es limita als esports més mediàtics", connectant amb la visió de la professió que tenia Àlex Lliteras.
En l'acte també s’ha reconegut la trajectòria de l'ex tennista professional Àlex Corretja, pel seu paper com a comentarista esportiu en diverses competicions internacionals de tenis.
El Premi Àlex Lliteras de periodisme esportiu es va crear l’any 2021 a iniciativa de l’executiu i compta amb el patrocini del Diari d'Andorra, RTVA, i el BC MoraBanc Andorra.