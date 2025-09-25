FUTBOL
Obert un expedient reservat pels fets de l’Andorra-Mirandés
El comitè de disciplina de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha obert una informació reservada per aclarir els incidents que van tenir lloc a la zona de vestidors després de l’empat (1-1) entre l’FC Andorra i el Mirandés dissabte passat. La informació reservada té com a objectiu contrastar els fets abans de decidir si s’obre un expedient disciplinari complet i per acabar de perfilar el tipus de sanció, si és que n’hi acaba havent. El club disposa ara d’uns dies per, si ho considera oportú, presentar al·legacions, tot i que tot fa pensar que no ho farà. L’acta de l’àrbitre, Alonso de Ena Wolf, va reflectir que el director esportiu, Jaume Nogués, va increpar a crits un dels assistents amb frases com “sou uns pocavergonyes, això és una vergonya”. Segons l’acta, el màxim accionista, Gerard Piqué, es va acostar a escassos centímetres del mateix assistent “a crits i en actitud intimidatòria” i també hi consta que el team manager, Carles Manso, el va insultar amb expressions greus. El tècnic de porters, Daniel Ortiz, ha quedat amonestat i el nutricionista, Daniel Soriano, ha estat sancionat amb dos partits de suspensió.