FUTBOL
L’Andorra manté el rumb i ja pensa en el Racing
Sergio Molina demana aïllar-se del soroll extern i aprofitar el moment
Tot i l’empat contra el Mirandés i la polèmica arbitral, l’FC Andorra viu un bon moment i ja té al punt de mira el pròxim repte: la visita al Racing de Santander dissabte. L’equip d’Ibai Gómez ha mostrat una línia ascendent en el joc i afronta amb confiança un duel d’alta exigència davant un rival fet per lluitar per l’ascens.
“Si juguem 10 vegades el partit contra el Mirandés estaríem molt a prop de guanyar les 10 vegades”
Sergio Molina, un dels capitans i peça indiscutible al centre del camp, qüestionat per la polèmica sobre el temps afegit i les decisions arbitrals, va optar per la prudència: “Són coses que no podem controlar. El millor és mantenir-nos al marge de qualsevol debat i centrar-nos en el que fem bé, que són moltes coses, aprofitar el bon moment en què estem i oblidar-nos de qualsevol soroll extern.” El 14 tricolor va destacar la solidesa que transmet l’equip en aquest inici, amb 11 punts sumats en sis partits: “Estem força bé, cada dia juguem millor i anem evolucionant, que és el normal perquè hi ha molta gent nova aquest any. És una llàstima no haver pogut tirar endavant l’últim partit perquè ho vam merèixer, però aquesta lliga és així de dura i hem de continuar en aquest camí.” Amb referència al darrer partit contra el Mirandés, Molina va remarcar que “si el juguem 10 vegades més, crec que estaríem molt a prop de guanyar el partit les 10 vegades. Potser hem d’estar més atents i ser llestos en detalls com la jugada del penal, que va ser l’única opció que van tenir”, va apuntar.