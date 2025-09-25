Ciclisme
El Coll de la Gallina i el centre urbà seran els escenaris de l'Andorra Cycling Masters
Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Primoz Roglic i Issac del Toro protagonitzaran l'esdeveniment que tindrà lloc el 19 d'octubre
El Coll de la Gallina i el centre urbà del Principat seran els escenaris de l'Andorra Cycling Masters, que protagonitzaran Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Primoz Roglic i Issac del Toro el pròxim 19 d'octubre i que, posteriorment, es convertirà en un docushow internacional.
El primer dels reptes serà una cronoescalada al Coll de la Gallina, que s'ha convertit en un símbol del ciclisme a Andorra. L'ascens, des de Bixessarri, serà de 8,23 quilòmetres, amb un desnivell positiu de més de 750 metres. Posteriorment, el centre d'Andorra la Vella i Escaldes es convertirà en un circuit urbà on els quatre esportistes competiran en un critèrium obert al públic.