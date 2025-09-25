GIMNÀSTICA RÍTMICA
El Club Rítmica Valira signa bons resultats en un notable inici de curs
El Club Rítmica Valira està completant un gran inici de temporada, intens i ple de bons resultats, aconseguint diverses classificacions per al Campionat d’Espanya copa base (Madrid, novembre) i el Campionat d’Espanya de conjunts (Castelló, novembre). La gran protagonista ha estat Saioa Franco, que després de dues novenes posicions als trofeus de Torredembarra i Santa Coloma de Farners, va brillar a Viladecans proclamant-se campiona en categoria juvenil base amb una nota de 19.800, la més alta de totes les participants.
Ona Franceschi també ha mostrat solidesa amb un passi per al Campionat d’Espanya, una 12a plaça a Santa Coloma i una plata al torneig de Bellpuig. En el mateix escenari, Cecília Rouanet va sumar un bronze, mentre que els conjunts van assolir plates del cadet i juvenil a Bellpuig i l’or del cadet a Viladecans.