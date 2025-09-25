MOTOCICLISME
Cardelús, optimista amb el repte de Motorland
El pilot andorrà arriba 16è a la classificació general, amb 64 punts
El Campionat del Món de Supersport fa parada aquest cap de setmana al circuit de Motorland, a Alcanyís, i ho fa amb un Xavi Cardelús decidit a capgirar la dinàmica després d’una visita a Magny Cours que no va complir les seves expectatives.
L’andorrà arriba a la cita amb 64 punts al 16è lloc de la classificació provisional, disposat a aprofitar un traçat que coneix bé i on ha viscut grans moments. Motorland és per a Cardelús un escenari talismà: hi ha aconseguit bons resultats en el Campionat d’Europa de Moto2 i va ser el circuit del seu debut al Mundial de Supersport el 2017, amb un valuós punt en la seva primera experiència a la categoria. “El pas per Magny Cours no va ser el que volíem, però lamentar-se no resol res. L’important és seguir treballant i donant-ho tot perquè les coses funcionin millor”, va exposar el pilot. Cardelús va afegir que “arribem a Motorland amb moltes ganes, és un circuit on sempre m’he trobat a gust i les expectatives són bones”.
Pel que fa al programa de competició, demà començarà l’activitat amb la Superpole, que tindrà lloc a les 13.55 hores, mentre que les curses de dissabte i diumenge tindran lloc, ambdues, a partir de les 12.35 hores.