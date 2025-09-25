CICLISME
Adrià Regada competeix avui al Mundial de ruta
Adrià Regada disputa avui a partir de les 12.00 hores la prova de ruta sub 23 del Campionat del Món de ciclisme, que se celebra a Kigali (Ruanda), amb la companyia del director tècnic, Víctor de la Parte. El recorregut té 164,4 quilòmetres i un desnivell acumulat de 3.350 metres, a més de desenvolupar-se a 1.473 metres d’alçada.
Regada, que s’ha preparat entrenant a casa, afronta el segon Mundial de ruta, després de l’estrena de l’any passat a Suïssa, on una caiguda el va deixar fora de competició. Amb més experiència, el ciclista espera aprofitar l’oportunitat. “No sé què esperar, perquè mai he corregut en un traçat tan semblant a una ratera. He de sortir des de l’inici ben mentalitzat d’estar en grups capdavanters i el recorregut posarà cadascú al seu lloc”, va explicar Regada.