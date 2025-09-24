TENNIS
Vicky Jiménez, al quadre principal del Xina Open
Maya Joint, número 36 del món, serà la rival a la primera ronda
Vicky Jiménez Kasintseva disputarà el quadre principal del Xina Open, un WTA Masters 1.000 sobre pista dura, després de superar la francesa Elsa Jacquemot –número 65 del món– en dos sets, 6 a 3 i 6 a 2. L’andorrana, actual número 109 del rànquing WTA, va disputar un partit molt sòlid, amb molta convicció i poques errades.
“Estic molt contenta per passar al quadre principal d’un Masters 1.000 des de la ‘qualy’ per primer cop”
El duel va començar amb un parcial favorable de 3 a 0 per a l’andorrana gràcies a dos trencaments consecutius. Tot i que Jacquemot va reaccionar i va retallar fins al 4 a 3, Jiménez va saber mantenir el cap fred i va aprofitar les seves oportunitats per tancar la primera mànega per 6 a 3. Al segon set, va tornar a trencar d’inici i ràpidament es va escapar fins al 4 a 0. La francesa només va poder sumar dos jocs més abans que Jiménez segellés la victòria amb un convincent 6 a 2. Després del triomf, l’andorrana es va mostrar satisfeta: “Estic molt contenta per haver passat al quadre principal en un Masters 1.000 després d’una qualy i per fer-ho a Pequín. Estic jugant bé i amb molt bones sensacions, amb ganes de seguir competint.”
A la primera ronda, Jiménez s’enfrontarà a l’australiana Maya Joint, actual número 36 del món, en un partit molt exigent.