ESQUÍ ALPÍ
El Pas Grau FIS Racing tanca la primera estada
L’equip FIS de l’Esquí Club Pas de la Casa Grau Roig ha completat cinc setmanes d’entrenaments a Cerro Castor, Ushuaia, amb una valoració molt positiva. Tot i la cancel·lació de les curses previstes per la calor inusual a l’hivern austral, els sis integrants presents han pogut complir gairebé tot el programa d’esquí. El tècnic Pol Noguera va destacar els progressos en tàctica i tècnica tant en gegant com en eslàlom, així com la bona cohesió del grup.
L’estada també ha servit per reforçar la part formativa i cultural, amb activitats conjuntes amb el Club Andino Ushuaia. A més, el grup encampadà, que ha compartit pistes amb figures de l’esquí com Joan Verdú o Lucas Braathen, prepara ara la pròxima estada tècnica a l’indoor de Lituània i després a Val Senales (Itàlia).