REPORTATGE
L’Enfaf vol somiar en gran
L’equip tricolor enceta aquest cap de setmana el campionat de Tercera Divisió Nacional amb l’ambició de lluitar per l’ascens.
Després d’una pretemporada intensa, profitosa i amb sensacions positives, l’Enfaf Construccions Modernes comença aquest diumenge, a la pista del Sant Sadurní, una nova aventura a la Tercera Divisió Nacional de futbol sala. L’equip dirigit per Jorge Dias arriba al debut amb la il·lusió intacta i la mirada fixa en els llocs capdavanters de la classificació. L’objectiu no és cap altre que aspirar a l’ascens i continuar consolidant el projecte iniciat la temporada passada.
“No renunciem a res. Volem estar als llocs de dalt i assolir l’ascens a la Segona Divisió B”
“El balanç de la pretemporada és positiu”, afirma Dias, satisfet amb la feina feta durant aquestes setmanes. “Hem tingut una preparació física molt bona, amb un equip tècnic que treballa en consonància i amb sentit. Pel que fa al joc hem anat de menys a més, amb dues derrotes i dues victòries, però sobretot amb bones sensacions i conclusions clares per millorar.” A més dels partits de preparació, la plantilla ha fet una jornada de convivència i entrenaments especials, com el treball de recuperació a la platja. Una experiència que, segons Dias, “ens ha servit per reforçar la cohesió del grup i preparar-nos mentalment per a una temporada que serà molt exigent”.
“Competirem amb valentia i al 100%. Si no ho fem així no farem res, però estem preparats”
Si bé els tècnics i jugadors assumeixen la dificultat de la categoria, l’objectiu està ben definit: “No renunciem a res. Volem estar als llocs de dalt i assolir l’ascens a Segona B”, assegura Dias. La temporada passada va ser d’aprenentatge i va demostrar que el camí és llarg, però també que l’equip pot competir a bon nivell. “Sabem que la Tercera Nacional té un gran nivell, però treballem per estar preparats.” El tècnic, d’altra banda, admet que el mercat a Andorra és limitat: “És complicat trobar jugadors formats des de petits en futbol sala. Quan arribes amb 20 o 22 anys sense aquesta base és molt difícil, excepte que siguis un prodigi. Però amb incorporacions com la de Guillem Jeansou i Theo Gutiérrez [porter], que coneixen bé la disciplina, hem sumat talent i experiència.” La part negativa de la pretemporada ha estat la greu lesió d’Arnau Rodríguez, una baixa que el tècnic lamenta especialment. “Mai és agradable perdre un jugador per una lesió greu perquè fa molt mal, també en l’àmbit personal, perquè els jugadors no són professionals. L’important és que es recuperi bé.”
Amb tot, l’Enfaf Construccions Modernes afronta el debut amb confiança. “Competirem amb valentia i al 100%. Si no ho fem així no farem res. Però aquest equip està preparat per donar guerra”, sentencia Dias. El primer glop, diumenge a Sant Sadurní, “un rival que s’ha reforçat, que ha canviat el cos tècnic i que ens ho posarà molt difícil”.