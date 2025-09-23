Tenis
Vicky Jiménez accedeix al quadre principal del Xina Open
L'andorrana s'imposa a la francesa Elsa Jacquemot (3-6 i 2-6)
Vicky Jiménez Kasintseva disputarà el quadre principal del Xina Open, un WTA Màsters 1.000 sobre pista dura, després de superar la francesa Elsa Jacquemot -número 65 del món- en dos sets 3-6 i 2-6. L'andorrana, actual número 109 del rànquing WTA, ha disputat un partit molt sòlid, amb molta convicció i poques errades i amb un joc agressiu que ha confirmat el seu excel·lent estat de forma. Vicky, que encara no té rival per a la primera ronda del torneig, s'ha mostrat "molt contenta per haver passat al quadre principal en un Màster 1.000 després d'una qualy i per fer-ho a Xina, a Pequín". A més ha afegit que "estic jugant bé i tenint molt bones sensacions i amb moltes ganes de seguir competint".