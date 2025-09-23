POLÍTICA ESPORTIVA
La segona divisió es denominarà ara Lliga Grup Pirineu
La Segona Divisió del futbol andorrà inicia una nova etapa sota la denominació de Lliga Grup Pirineu, abandonant definitivament l’anterior naming de Lliga Unida. La competició arrencarà el cap de setmana del 27 i 28 de setembre i comptarà amb la participació de vuit equips: FS La Massana, Sporting Escaldes, City Escaldes, Pirineus United, Casa de Portugal, UE Santa Coloma B, CE Principat i FC Santa Coloma B.
La Supercopa es disputarà el dai 27 a l'Estadi de la FAF
El nou format preveu tres voltes de fase regular amb sistema tots contra tots, per un total de 21 jornades, més tres jornades de play-off per a l’ascens, que decidiran l’equip que farà el salt a la màxima categoria.
D’altra banda, aquest cap de setmana també es viurà el primer gran duel de la temporada, amb la Supercopa Engas que enfrontarà l’Inter Escaldes i l’Atlètic Escaldes dissabte 27 de setembre a les 18.30 hores a l’Estadi de la FAF, a Encamp.