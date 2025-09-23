POLÍTICA ESPORTIVA
Inscripcions a correcuita
Els clubs de la lliga hauran de regularitzar prop de 90 fitxes en pocs dies, un cop s’obri el nou període de quotes
L’esgotament de la quota de permisos de residència i treball ha provocat un autèntic maldecap al futbol andorrà. Amb la Lliga Multisegur ajornada, els clubs viuen ara pendents de l’obertura de la nova quota que ha de permetre regularitzar les fitxes dels jugadors i donar el tret de sortida al campionat. El Consell Econòmic i Social es reuneix avui i donarà el vistiplau per obrir les quotes abans del 5 d’octubre, molt probablement l’1, coincidint amb una nova sessió del consell de ministres. En aquest escenari, els equips disposarien de només quatre dies hàbils per tramitar prop de 90 fitxes pendents si volen complir el compromís del Govern i la FAF d’iniciar la competició el cap de setmana del 4 i 5 d’octubre.
“Ens agradaria que la lliga pogués fomentar la participació al campionat d’andorrans i residents”
Aquest marge mínim i l’ajornament de la lliga preocupa especialment els clubs, que temen un coll d’ampolla administratiu i un debut a la lliga en condicions precàries. De moment, només el Santa Coloma i l’Atlètic Escaldes arriben al mínim de 16 jugadors amb fitxa en vigor que exigeix el reglament per poder competir. La resta es mouen molt per sota: l’Inter té 15 inscrits, l’Esperança i la Penya Encarnada superen per poc la desena i la resta no arriben ni a deu, amb el Rangers i la UE Santa Coloma molt lluny de complir els requisits. Així, Interior i Esports treballen de manera coordinada per accelerar els tràmits i evitar un nou ajornament, tal com va comentar ahir la ministra, Mònica Bonell, que va reiterar que el Govern es manté ferm en el compromís de donar sortida a la quota perquè la lliga comenci el primer cap de setmana d’octubre. Més enllà de la urgència immediata, Bonell va insistir que l’executiu estudia amb Interior i la FAF la possibilitat de limitar els fitxatges de jugadors de fora per garantir més estabilitat al futur del campionat. “El que volem és reforçar la presència de persones que viuen aquí, siguin andorrans o residents, dins de les nostres lligues. La restricció només afectaria els jugadors que venen de l’exterior”, va matisar. Aquesta proposta, encara en estudi, busca equilibrar la competició i evitar episodis com l’actual, en què molts clubs depenen en excés de reforços de fora del país.
Malestar als clubs
Mentrestant, als vestidors i banquetes regna el malestar i la preocupació. Entrenadors i jugadors alerten que les setmanes extres de pretemporada trenquen la planificació i poden acabar passant factura físicament. A més, el calendari s’haurà de compactar amb jornades entre setmana, una exigència difícil d’assumir per plantilles amb recursos limitats. Tot plegat dibuixa un inici de temporada enrarit, amb la lliga pendent de la burocràcia i els clubs obligats a córrer contrarellotge per inscriure els seus futbolistes. El repte imminent és superar l’escull administratiu.