FUTBOL
Fede Bessone, nou entrenador de l’Olimpija de Ljubljana
L’extècnic de l’FC Santa Coloma va dirigir ahir el primer entrenament
Fede Bessone ha signat un acord per ser el nou entrenador de l’Olimpija de Ljubljana i ahir mateix ja va dirigir la primera sessió amb el conjunt eslovè, rival aquest estiu de l’Inter a la segona prèvia de la Conference League. El fins ara tècnic de l’FC Santa Coloma abandona la banqueta de la Lliga Multisegur per assumir el repte d’un històric europeu, actual campió d’Eslovènia i participant habitual en les prèvies continentals.
Bessone, de 41 anys, va arribar al país els primers dies del 2019 per incorporar-se, encara com a jugador, a la plantilla de l’FC Andorra a l’inici de l’era Gerard Piqué. Com a entrenador va conquerir la lliga amb l’Inter d’Escaldes a la 2022-2023 i també va dirigir l’Atlètic Club Escaldes i ara l’FC Santa Coloma. Amb els colomencs va eliminar el Borac Banja Luka a les prèvies de la Conference League abans de caure contra el Polyssya ucraïnès. Arriba a un Olimpija que ha destituït el neerlandès Erwin van de Looi, cinquè a la lliga eslovena i que després de nou jornades es troba a 12 punts del líder.