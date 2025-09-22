Tenis
Vicky Jiménez supera l’estrena al Xina Open
La tenista andorrana ha guanyat a Zongyu Li
La tennista andorrana Vicky Jiménez Kasintseva ha començat amb bon peu la fase de classificació del Xina Open. L'andorrana, actual número 110 del rànquing WTA, s’ha imposat amb autoritat davant la xinesa Zongyu Li (número 245) per un clar 6-3 i 6-3 al Moon Court de Pequín.
Amb aquest triomf, Jiménez manté vives les seves opcions d’accedir al quadre principal d’un torneig que reuneix bona part de l’elit del circuit femení i que es disputa sobre pista dura. La seva rival en el segon partit de la fase de classificació serà la francesa Elsa Jacquemot.