Òscar Cabanas i Xavi Jové signen el top 30 a Avezzano
Xavi Jové i Òscar Cabanas van completar una destacada actuació al Campionat d’Europa de gravel disputat ahir a la localitat italiana d’Avezzano. Jové va finalitzar en la 25a posició, amb un temps de 5h04’17”, i Cabanas va entrar a la 30a plaça final amb un crono de 5h16’16”. La cursa, on es va imposar el danès Mads Würtz Schmidt amb 4h30’39”, constava de cinc voltes a un recorregut de 29 quilòmetres amb 480 metres de desnivell positiu per volta i va ser un autèntic repte físic i tècnic. Els ritmes alts des de l’inici van provocar un filtratge natural i van exigir el màxim als 148 participants de la categoria elit. Tant Jové com Cabanas ja havien advertit a la prèvia que seria una prova “llarga i dura”, i les seves sensacions es van confirmar sobre el mateix terreny.
