FUTBOL
L’Enfaf femení remunta i s’estrena amb victòria
Els gols de Domeniconi i Laia Sin donen el triomf a les tricolors
L’Enfaf Construccions Modernes femení va debutar amb triomf a l’Estadi Nacional en el primer partit de la temporada a la Primera Divisió. Les noies de Jordi Roca es van imposar per 2 a 1 al Cassà en un duel intens i amb alternatives i on el conjunt visitant es va avançar al minut 28 amb un gol d’Ainhoa Rico. A la represa, les tricolors van donar un pas endavant i van reaccionar amb gols de Daiana Domeniconi, que va establir l’empat al minut 62 i, de Laia Sin, que va culminar la remuntada amb el 2 a 1 definitiu al minut 74. El tècnic de l’Enfaf, Jordi Roca, va explicar que “a la primera part ens ha faltat contundència i elles han aprofitat l’única ocasió que han tingut”. Tot i això, va remarcar que “a la segona hem estat més valentes, hem competit millor i hem pogut remuntar i aguantar el resultat”. Roca va afegir que “hem de seguir treballant tant en defensa com en atac”. La propera jornada, l’Enfaf visitarà l’Unificació Santa Perpètua.
