Indignació i polèmica arbritral
L’acta del partit de l’FC Andorra contra el Mirandés parla d’”actitud intimidatòria” i “to amenaçant” per part de Piqué i Nogués
L’empat a l’Estadi de la FAF de l’FC Andorra contra el Mirandés (1-1) va deixar un polèmic episodi entre bambolines i un cop finalitzat el partit, que ahir es va continuar escrivint. L’acta arbitral redactada pel col·legiat aragonès Alonso de Ena Wolf, que pot acabar sent molt cara per a l’entitat tricolor, va recollir comportaments intimidatoris i insults per part de membres de la cúpula del club, amb Gerard Piqué al capdavant.
Segons el document, el màxim accionista de l’FC Andorra es va acostar “a escassos centímetres d’un dels assistents” cridant i fent objeccions arbitrals “en actitud intimidatòria i en to amenaçant”. L’acció es va produir després de la finalització del partit, enmig d’un ambient carregat de tensió pel poc temps afegit, només quatre minuts, donades les reiterades pèrdues de temps del rival, el Mirandés. Així, el document també reflecteix la reacció del director esportiu, Jaume Nogués, a la zona de vestidors i que va dirigir-se al col·legiat “a viva veu i de forma agressiva”, proferint frases com “sou uns pocavergonyes” i “això és una vergonya”. Per la seva banda, el tècnic assistent, Carles Manso, va ser encara més dur, insultant-lo amb crits de “fill de puta, fill de puta!”. Aquests incidents poden tenir dures conseqüències per als implicats, que s’exposen a sancions econòmiques importants i sancions individuals i, a més, dos membres de l’staff tècnic, Dani Ortiz i Dani Soriano, seran sancionats per, almenys, un partit en ser expulsats “per protestar de forma reiterada una de les meves decisions” i per “aixecar-se de la banqueta addicional i protestar cridant una decisió”. Ara caldrà veure si el Comitè de Competició de la RFEF pren mesures disciplinàries arran de l’acta. Els insults i actituds recollits podrien derivar en sancions per als directius implicats i fins i tot per al club, en funció de la gravetat que determini l’ens disciplinari.
El temps afegit
Després del partit, el tècnic tricolor, Ibai Gómez, va mostrar la seva indignació i perplexitat pels només quatre minuts de temps suplementari que es va decretar, assegurant que el col·legiat li havia dit que aquesta decisió venia del VAR. Segons les fonts consultades pel Diari, el temps afegit és calculat inicialment per la sala AVAR (on treballa l’assistent principal del VAR, habitualment un exàrbitre o un col·legiat de Primera Divisió ubicat a la sala VOR). L’AVAR proposa un temps extra basant-se en els criteris de pèrdues de temps, finestres de canvis i aturades en el joc. Tanmateix, és sempre l’àrbitre principal, en aquest cas De Ena Wolf, qui té l’última paraula i qui pot aplicar o no la proposta de la sala AVAR segons el seu criteri.
L'EQUIP TRICOLOR ES MANTÉ EN LLOCS DE 'PLAY-OFF' D'ASCENS A PRIMERA
Per part seva, Thomas Carrique va destacar que “cada partit estem millor. Estem treballant molt bé cada setmana i hem de seguir així. Òbviament, volem seguir enganxant l’afició amb el nostre joc, i crec que això és el que estem fent cada partit”. El lateral, que ja ha donat dues assistències aquesta temporada, ja pensa “només en el Racing de Santander”.