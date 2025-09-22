MOTOCICLISME
Andorra finalitza en 11a posició a Treviso
Els equips masculí i femení signen la mateixa plaça en una cita on van acabar amb bones sensacions
Els equips masculí i femení de la Federació Motociclista d’Andorra van finalitzar en l’11a posició en el Trial de les Nacions a la categoria International Trophy disputat ahir a la ciutat italiana de Treviso.
En la categoria masculina, l’equip format per Quim Altés, Valentí Cristina i Edgar Garcia va anar de menys a més en un recorregut molt tècnic. Al final de la primera volta, els andorrans ocupaven la desena posició amb un total de 45 punts. La segona volta no va ser millor per als pilots de la federació, que van començar a notar el cansament i van acabar sumant un total de 59, per completar fins als 104 i tancar amb l’11a posició final, per davant d’equips com Irlanda, Letònia, Canadà, Luxemburg, Portugal i Grècia. Quim Altés va valorar que “a la primera volta hem fet coses bones, però després les forces han baixat i alguns errors ens han penalitzat. Tot i així, estem molt contents del pilotatge i de l’experiència, hem disfrutat molt i sabem que encara podem millorar”.
El retorn de femení
D’altra banda, en la categoria femenina, on Andorra tornava a tenir equip després de molts anys d’absència, la dificultat del recorregut es va sumar al fet que l’equip andorrà només comptava amb dues integrants: Alèxia Lladó i Èlia Pascuet. Les de la FMA van estar en inferioritat en tot moment i això va condicionar el seu rendiment. Ja a final de la primera volta acumulaven 132 punts. El cansament es feia evident, però les andorranes no van deixar de lluitar i, a la segona volta, van sumar 126 punts. Tot i no ser un gran resultat, van demostrar determinació i van acabar en l’11a posició, la penúltima, per davant de Canadà. Alèxia Lladó va admetre que “el nivell era alt i a la primera volta em vaig sentir una mica rara, però a la segona tot va anar millor. Estem contentes i hem fet el màxim possible”. Al seu torn, Èlia Pascuet va remarcar que “a la primera volta em vaig trobar bé, però a la segona estàvem molt més cansades. Tot i així, el cap de setmana ha estat molt positiu i ens ho hem passat molt bé amb l’equip”.
