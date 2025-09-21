AUTOMOBILISME
Joan Gil s’imposa a la primera Pujada Beixalís
La primera edició de la Pujada Beixalís es va estrenar ahir amb èxit i victòria absoluta de Joan Gil Sánchez. El pilot del Silver Car S3 va dominar la prova amb un temps de 1:38.15 a la quarta mànega, registre que també li va valdre el Trofeu Ferran Font Riudeubàs.
La cita, que va reunir 39 participants, va oferir quatre mànegues intenses al traçat entre Anyós i el coll de Beixalís, amb gran presència de públic i ambient festiu. Gil va compartir protagonisme amb Ramon Plaus, segon classificat, i Filipe Brandão, tercer.
En Producció, Gerard de la Casa va ser incontestable amb quatre victòries, mentre que en VHC el més destacat va ser Cristian Mayoralas, guanyador de l’última mànega amb un VW Golf GTI.
L’Automòbil Club d’Andorra va valorar molt positivament el debut de Beixalís, que apunta a convertir-se en un clàssic del Campionat de Muntanya.