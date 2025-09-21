REPORTATGE
Festa grossa del MoraBanc
L'Avinguda Meritxell es va omplir d’afició en la Festa al Carrer de l’equip tricolor. L’acte va servir per engegar amb il·lusió el curs.
L’avinguda Meritxell es va tornar a tenyir de tricolor amb una nova edició de la Festa al Carrer, l’acte popular amb què el MoraBanc Andorra presenta el seu projecte per a la temporada 2025-2026. L’esdeveniment va reunir centenars d’aficionats, els equips de base i el primer equip, en una tarda marcada per l’alegria, la música i la comunió entre club i afició.
“Construïm el que hem de ser durant la temporada i crec que tenim bona sintonia amb l’equip”
Concursos de tir a cistella a peu de carrer, amenitzats pel DJ Tite, van obrir la tarda amb protagonisme per a petits i grans, que van tenir l’oportunitat d’enfrontar-se a jugadors del primer equip. Els més encertats es van endur premis i, sobretot, la satisfacció d’haver compartit pista amb els seus ídols. La festa va continuar amb l’aparició de la mascota Brut, l’animació del grup Magic Gleam i la presentació dels equips de base. Tot plegat va preparar el terreny per a l’entrada en escena, un per un, dels membres del primer equip tricolor. En declaracions a RTVA, el president Gorka Aixàs va remarcar la bona sintonia del grup en aquest inici: “En aquest sentit, jo crec que bé, construïm el que hem de ser durant la temporada. Jo crec que amb això estem, tenim bona sintonia amb l’equip”. Per part seva, Ferran Bassas va fixar els objectius del curs amb prudència però ambició: “Al final, l’objectiu principal és la permanència, aquesta és la nostra base i, a partir d’aquí, si som capaços d’aconseguir-ho, ja mirem on podem arribar”.
“L’objectiu principal és la permanència i, a partir d’aquí, ja veurem fins on som capaços d’arribar”
La tarda va culminar amb la tradicional fotografia de família i una sessió d’autògrafs i fotografies amb els jugadors. Els aficionats van poder emportar-se postals personalitzades i immortalitzar el moment amb els seus referents. Tot plegat, ben acompanyat pels sucs BioBio i la constant animació del Brut i Magic Gleam, va consolidar la Festa al Carrer com una cita imprescindible per carregar energies abans de la il·lusionant temporada.