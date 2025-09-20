FUTBOL
Vol confirmar un inici de somni
L’FC Andorra rep el Mirandés a l’Estadi de la FAF amb la convicció de poder refermar l’estat de gràcia
L’FC Andorra afronta el seu segon partit consecutiu a l’Estadi de la FAF amb l’objectiu de confirmar davant el Mirandés (18.30 hores) el gran moment de forma en aquest inici de temporada. Els tricolors sumen 10 punts de 15 possibles, un registre històric per al club en el futbol professional, i volen augmentar la seqüència davant l’equip jabato, un rival incòmode i que ha començat de manera ciclotímica.
“És molt aviat per parlar de revelació. És la sisena jornada, això és molt llarg i cal anar amb calma”
L’entrenador tricolor, Ibai Gómez, va subratllar que l’equip ha de mantenir els peus a terra tot i l’excel·lent inici: “Tenim molt clar que el que hem fet fins ara ens ha de servir per donar-nos confiança, però cal trobar l’equilibri sense caure en l’excés. El que em tranquil·litza i em provoca il·lusió de veritat és el dia a dia i el treball col·lectiu.” Sobre l’etiqueta d’equip revelació, Ibai va ser clar: “És molt aviat per parlar de revelació. Som a la jornada 6 i això és llarg. L’any passat l’Elx estava 18è en aquest moment i va acabar pujant directe. Cal anar amb calma.” Tot i les dificultats del Mirandés en aquest inici de curs –ve de perdre a casa per 1 a 5 davant el Deportivo–, el tècnic de l’FC Andorra va mostrar respecte i va exposar que “és normal que no estigui en el seu millor moment perquè bona part de la plantilla va arribar al final del mercat. Però és un equip que treballa molt bé, agrada en el món del futbol pel que ha fet aquests anys i segur que creixerà. Serà un rival incòmode i amb un gran entrenador que ens posarà les coses molt difícils”. Gómez espera un partit exigent tàcticament: “Busquem versatilitat i si ens pressionen a dalt, tenim recursos per sortir, i si opten per esperar, també estem preparats. Confio molt en tots els jugadors, tant els que comencen com els que surten des de la banqueta.”
“El que hem fet ens ha de donar confiança i saber trobar l’equilibri sense caure en l’excés”
Torna Jastin
El retorn de Jastin García, ja recuperat de les molèsties als isquiotibials que l’han mantingut fora en els dos darrers compromisos, és la novetat més destacada de la convocatòria. Per qüestions burocràtiques, el turc Efe Akman i Merquelanz no poden entrar encara en els plans del tècnic.