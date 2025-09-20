KÀRTING
Tony Cachafeiro acaba en la 65a posició a Suècia
Tony Cachafeiro va tancar la primera participació en el Mundial de kàrting FIA en categoria júnior amb una 65a posició de 109 participants en el circuit de Kristianstad (Suècia). El jove pilot andorrà. que viu els primers mesos a la categoria, va mostrar una bona progressió, ja que en la primera jornada va ser 13è en el seu grup de classificació i en les mànegues prèvies va escalar posicions fins a accedir a la prefinal. Malauradament, en aquesta mànega va veure’s obligat a abandonar quan un rival va sortir de pista davant seu i, en intentar esquivar-lo, no va poder continuar.