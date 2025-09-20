NATACIÓ
Serradells, protagonista a la Nit de la natació
El club de natació i el de sincronitzada guanyen la Copa d’Andorra
Els clubs Natació Serradells i Natació Sincronitzada Serradells van ser els grans protagonistes de la Nit de la natació, celebrada davant més de 200 persones. Tots dos clubs d’Andorra la Vella es van emportar el Trofeu Copa d’Andorra 2024-2025, en un acte que va servir per reconèixer els millors nedadors i recordar els moments més destacats de la temporada. En natació, el podi el van completar el Cleser, segon classificat, i el CN Encamp, tercer. En natació artística, el LauEsport de Sant Julià de Lòria va ser segon. Pel que fa a la categoria de màsters, el títol va ser per al Cleser, amb Encamp i LauEsport completant el podi.
“El creixement és positiu. Hem passat de tenir cinc nedadores a una vintena”
La presidenta del CN Sincronitzada Serradells, Mercè Senabre, va celebrar el creixement de la disciplina arran dels Jocs dels Petits Estats: “Hem passat de cinc nedadores a una vintena.” Mentre que el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, va apuntar que “cal felicitar la FAN pels èxits assolits durant els Jocs, uns resultats que serviran d’exemple per a les futures generacions”, i va destacar programes com Nedar és vida i la consolidació de la natació dins el programa Esport Estudi. El president de la FAN, Joan Clotet, va ressaltar les nou medalles aconseguides als Jocs dels Petits Estats i va anunciar que ja es treballa en la creació d’un equip de waterpolo.