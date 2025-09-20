BÀSQUET
El MoraBanc celebra avui la tradicional Festa al carrer
El MoraBanc Andorra tornarà a portar l’ambient de bàsquet al centre de la capital amb la tradicional Festa al carrer, que se celebra avui a partir de les 18.00 hores davant la seu central de MoraBanc, a l’avinguda Meritxell. L’acte servirà per presentar oficialment el primer equip i els conjunts de base, en un esdeveniment que vol reunir, com cada any, aficionats de totes les edats i donar el tret de sortida a la nova temporada. La festa comptarà amb la presència de la mascota, el Brut, l’equip d’animació Magic Gleam, activitats familiars i concursos amb sorpreses per a tots els públics. A més, hi haurà degustació de sucs BioBio i un ambient festiu pensat per compartir la il·lusió d’un nou curs a la Lliga Endesa, que començarà el 5 d’octubre a la pista de l’UCAM Múrcia. El club, amb aquesta celebració, vol reforçar el vincle amb l’afició i mantenir viu un format que s’ha convertit en un clàssic d’inici de temporada.