FUTBOL
L’Enfaf enceta la temporada rebent el Cassà a l’Estadi Nacional
L’Enfaf femení estrena demà la temporada a la Primera Divisió femenina catalana amb un canvi important a la banqueta, ja que Jordi Roca assumeix el càrrec de primer entrenador en substitució de Carlos Sánchez, Maño, i ho farà amb el debut oficial a l’Estadi Nacional contra el Cassà (12.00 h). Roca afronta el nou càrrec amb ganes i ambició: “És un bon repte personal perquè és la primera vegada que estic com a primer en un equip sènior. Amb l’absoluta femenina era segon i el rol no era el mateix. Ara ho encaro amb molta il·lusió, molt de treball i amb agraïment a la federació per l’oportunitat.”
“Hem d’intentar ser ambiciosos i fer el màxim, però tot té un procés”
Pel que fa als objectius, l’entrenador demana ambició, però també paciència: “Hem d’intentar ser ambiciosos i assolir el màxim, però hi ha conceptes nous i això té un procés. Quan vagin passant setmanes i jornades, l’equip estarà més ben preparat.” La plantilla presenta algunes novetats, amb la incorporació d’un bon nombre de juvenils: “Hem pogut fer un mix entre jugadores joves i veteranes, i el grup està molt predisposat i amb molta il·lusió.”