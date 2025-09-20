BTT
Cabanas i Jové, a punt per a l’Europeu de gravel
Òscar Cabanas i Xavi Jové afronten demà el Campionat d’Europa de gravel a Avezzano (Itàlia). La cursa, que començarà a les 11 hores, reunirà 148 participants de la categoria elit sobre un circuit tècnic de 29 quilòmetres i 480 metres de desnivell positiu, al qual caldrà fer cinc voltes. “El circuit sembla tècnic i hi haurà molt nivell, sobretot dels italians, però això no ha de ser una excusa per donar el màxim”, va apuntar Xavi Jové abans del viatge. Per la seva banda, Òscar Cabanas va remarcar que espera “tenir millors sensacions que a Les Angles i poder donar-li una volta al cos per tenir millors sensacions”. Els dos ciclistes afronten la cita amb ganes de fer un bon paper davant els grans noms del professionalisme i defensar la representació andorrana.