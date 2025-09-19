ESQUI ALPÍ
Verdú , satisfet amb l’inici de l’estada a Ushuaia
Joan Verdú va mostrar-se satisfet de la primera part de l’estada de pretemporada a Ushuaia, l’Argentina, on va arribar el 31 d’agost i hi serà fins al 28 de setembre. “Fa dues setmanes que entrenem aquí ja amb el nou material, adaptant-me i provant alguna cosa nova, i el feeling és molt bo i seguim entrenant dur”, va destacar l’esquiador, que va agregar que “les setmanes que queden sembla que les condicions milloraran, així que tot està en ordre, i estem treballant i concentrats”.
També va mostrar-se satisfet per l’estada a l’Argentina el tècnic Juan Lago, que va dir que les sessions estan consistint sobretot a “fer un treball tècnic molt, molt important, i també molt tàctic amb la gestió de les línies de primera i segona mànega”.