REPORTATGE
La Segona... tampoc
La complicada situació per la qual passa el futbol nacional també arriba a la Segona Divisió, i és que la competició que havia d’arrencar aquest cap de setmana tampoc ho acabarà fent, evidenciant allò que quan les coses van malament sempre poden empitjorar. En aquest cas, el problema no són les quotes d’immigració, tot i que algun dels clubs no ha pogut inscriure encara tots els futbolistes que volia, sinó un afer relacionat amb la UE Sant Julià.
L’entitat laurediana va ser expulsada de la competició fa uns anys per diversos impagaments que arrossegava, després d’una injecció de capital va sol·licitar ser readmesa, però el comitè de competició no va acceptar aquesta inscripció. El cas està ara pendent d’una decisió de la segona instància, el comitè d’apel·lació, però, mentrestant, la lliga, que havia d’arrencar entre demà i diumenge, també es troba aturada. De fet, els deu clubs que hi competiran (Pirineus United, Atlètic Amèrica, La Massana, Casa de Portugal, Sporting Escaldes, City Escaldes, Principat i els filials de la UE Santa Coloma, l’FC Santa Coloma i la Penya Encarnada) ni tan sols tenen el calendari en espera de la resolució definitiva que permeti arrencar amb normalitat la temporada de futbol nacional.