BÀSQUET
El MoraBanc es queda sense benzina
Els tricolors arrenquen bé i planten cara a la Penya, però acaben perdent amb contundència
El MoraBanc Andorra va acomiadar-se de la Lliga Catalana després de caure per 101 a 85 davant del Joventut de Badalona en un nou duel en què el conjunt de Joan Plaza va plantar cara durant una bona estona i va deixar coses positives (potser més que contra el Barça fins i tot), però on l’equip es va acabar desfent abans d’hora i va semblar fins i tot deixar-se anar al tram final per moments caient de manera contundent davant d’uns catalans que van acabar imposant la seva qualitat guiats per un espectacular Ricky Rubio. Després d’uns molt bons primers 25 o 28 minuts de partit, els tricolors van anar desfent-se a poc a poc acusant haver disputat dos partits en tot just 24 hores. Malgrat els bons moments de l’equip amb una circulació de pilota dinàmica, lluitant pel rebot, amb una defensa intensa i provant de fer-se fort sota la cistella, es va tornar a demostrar, com ja venia dient el tècnic durant la prèvia, que el MoraBanc havia arribat coix a la competició (la baixa d’Okoye va tornar a notar-se molt), i que encara queda molt marge de millora abans d’estrenar-se a l’ACB, especialment a nivell de consistència i regularitat, per intentar allargar el màxim possible els bons moments de joc que té l’equip. Igual que havia passat dimecres davant del Barça, Evans i Kuric van començar guiant els tricolors, tot i que el base es va anar desfent igual que l’equip. No així l’escorta, que va acabar sent el més destacat demostrant que si les lesions el respecten és una peça que ha de ser clau aquesta temporada per a Joan Plaza. I més enllà de Kuric, també van deixar bones senscaions dues de les incorporacions, Pons i McKoy, que poden ser també peces importants per al sistema de joc tricolor.
L’equip torna a jugar divendres vinent en el que serà l’últim test de pretemporada en el duel contra el Baxi Manresa al pavelló Toni Martí en el marc de la quarta edició del Trofeu Andorra la Vella. Abans, el club celebrarà demà la festa d’inici de curs amb l’afició a les 18.00 hores.