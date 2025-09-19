Natació
Els clubs Serradells s'emporten els trofeus Copa d'Andorra 2024-2025
La federació de natació treballa en la creació d’un equip nacional de waterpolo per competir als Jocs de Mònaco 2027
El Club Natació Serradells i el Club Natació Sincronitzada Serradells han estat els grans triomfadors de la temporada 2024-2025 en endur-se la Copa d’Andorra, lliurada aquest dijous durant la Nit de la Natació, un esdeveniment que ha reunit més de 200 persones. En natació, han completat el podi el Cleser i el CN Encamp, mentre que en artística el club LauEsport ha estat segon. En categoria màsters, el Cleser s’ha imposat, seguit d’Encamp i LauEsport.
La presidenta del CN Sincronitzada Serradells, Mercè Senabre, ha destacat el creixement del club gràcies a l’impuls dels Jocs dels Petits Estats, que ha permès passar de cinc a una vintena de nedadores. Àlex Montoto, del CN Serradells, ha celebrat la bona temporada i els resultats que mantenen la motivació dels joves. Durant l’acte, el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, ha posat en valor l’aposta per programes com ‘Nedar és vida’ i la consolidació de la natació dins l’Esport Estudi.
El president de la FAN, Joan Clotet, ha remarcat les nou medalles assolides als Jocs dels Petits Estats com a reflex del talent i l’esperit de superació de la natació andorrana. Clotet ha avançat que la federació treballa en la creació d’un equip nacional de waterpolo amb l’objectiu de competir als Jocs de Mònaco del 2027.