POLÍTICA ESPORTIVA
Augment de l’11% a les beques ARA
Govern hi destina 626.106 euros entre les ajudes econòmiques directes i els seveis del CTO
Govern destinarà 626.106 euros al vintè cicle del Programa ARA (Alt Rendiment d’Andorra), un 11% més que l’any passat, quan la xifra total va ser de 563.612,5 euros. La gran majoria d’aquest import serà el que correspon a les beques econòmiques, 442.106 euros, quan al 19è cicle va ser de 421.612,50 euros (un augment del 4,6%), mentre que la resta, 184.000 euros, corresponen a la beca serveis, que permet als esportistes tecnificats utilitzar el nutricionista, fisioterapeuta o la zona de recuperació d’aigües del Centre de Tecnificació d’Ordino. La partida d’aquest concepte augmenta un 22,8% respecte als 142.000 euros, ja que 21 esportistes més se’n podran beneficiar, sobretot per la introducció en aquest concepte de practicants d’esports col·lectius. Aquestes ajudes estan quantificades en uns 1.500 euros si els esportistes acaben utilitzant tots els serveis que tenen disponibles a la instal·lació situada a Ordino.
“Estem molt contents que cada any puguem acompanyar més esportistes”
Entrant al detall de les beques econòmiques, la principal novetat respecte d’anys anteriors és que el programa elit, el més alt, suma una nova integrant, l’esquiadora de fons Gina del Rio, que rebrà 22.000 euros. En aquest apartat, Mònica Doria i Joan Verdú seguiran sent els esportistes que obtinguin una major ajuda amb 32.000 euros, seguits per Irineu Esteve amb 27.000 euros. També es mantenen entre els d’elit Nahuel Carabaña (25.000 euros), Roger Puig (22.000 euros), i Pol Moya i Cande Moreno (18.000 euros). Respecte al cicle anterior, també augmentaran els integrants del programa pre-elit, que passa de quatre membres a cinc amb Àlex Rius com a major beneficiat amb 7.000 euros. El de promeses passa de 25 a 27 en esports individuals (Oriol Olm rebrà 16.000 euros), i de nou a set en esports col·lectius (sis dels set beneficiats reben 3.000 euros), mentre que el de joves promeses es redueix de nou a cinc. Per últim, la beca serveis passa de 71 a 92 esportistes, i això suposa que en total a l’actual cicle hi haurà 144 esportistes becats, quan a l’anterior la xifra total va ser de 125, que suposa un 15% més.
“Estem molt satisfets amb la feina que hem realitzat amb les federacions”
Durant la roda de premsa de presentació de les beques, la ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell, va afirmar que “estem molt contents que cada any puguem acompanyar més esportistes”, i va agregar que “això vol dir que clubs i federacions fan molt bona feina perquè puguin acabar gaudint d’aquests programes pensats per acompanyar-los”. Per la seva banda, el secretari d’Estat d’Esports i Joventut, Alain Cabanes, va destacar que “estem molt satisfets amb la feina que hem realitzat amb les federacions per arribar a consensuar criteris”, i tot seguit va assenyalar que “les xifres econòmiques que rep cada esportista estan parametritzades en funció de l’esport”.
Pròximament, el Govern té previst presentar els integrants del Programa Esport Estudi, que la temporada passada va engegar una prova pilot amb 26 esportistes de quatre federacions, ampliant així a altres disciplines la modalitat d’Esquí Estudi.