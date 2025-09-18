FUTBOL
Villahermosa demana tocar de peus a terra tot i la bona estrena
El migcampista valora positivament l’inici de lliga, però demana no fer volar coloms
El migcampista de l’FC Andorra Dani Villahermosa va demanar tocar de peus a terra tot i el bon inici que ha tingut l’equip en aquest retorn a la Segona Divisió, que s’està saldant amb la millor arrencada històrica de l’entitat a la categoria de plata del futbol espanyol. “Crec que hem de tocar de peus a terra, encara queda molt, la lliga és molt competida i hi ha partits molt difícils, queda molt i hem de seguir així”, va destacar el futbolista barceloní, que va agregar que “tenim un bon equip, estem jugant a un bon nivell, però potser ningú esperava aquest inici, així que crec que podem seguir així i esperem que així sigui”. Qüestionat per les claus per l’inici de l’equip, Villahermosa va afirmar que “el míster és important per fer de la seva professió una passió que ens contagia a tots”, i també va destacar com a punt important el fet que “som un vestidor molt jove, amb molta qualitat, que vol créixer i que treballa”.
Villahermosa va arribar al mercat d’hivern de la temporada passada i des de llavors és pràcticament indiscutible, tant amb Ferran Costa i Beto, a Primera RFEF, com ara amb Ibai, a Segona, i sobre el seu estat personal va assenyalar que “estic content”, a més d’afegir que “crec que estic a un gran nivell i la meva funció és intentar ajudar l’equip sigui on sigui, i això és el que intestaré fer”. L’equip tornarà a jugar aquest cap de setmana a Encamp i per al migcampista, un dels objectius que ha d’assolir l’FC Andorra a l’Estadi de la FAF és “fer un fortí i que sigui casa nostra”, ja que “allà hem sumat tot de victòries i hem de seguir en aquesta dinàmica”. Per últim, el futbolista es va mostrar “agraït a la gent que va venir, ho vam notar molt”.